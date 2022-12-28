هبة السويدى: اهتمام سيادة الرئيس السيسى بقضية ذوى الهمم والحروق من سمات الجمهورية الجديدة

قضية الحروق في بؤرة الإهتمام بعد سنوات من النسيان..

توجهت الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، بخالص الشكر والتقدير الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته ودعمه لقضية الحروق، وذلك بالتزامن مع إقامة النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، والتي أقيمت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، تحت شعار "لينا مكان"، بمشاركة 3 أبطال من الناجين من الحروق في فعاليات الاحتفالية للمرة الثانية على التوالي.

قالت السويدي في تصريح لها على هامش الإحتفالية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب الهمم والناجين من الحروق، انعكاس لاهتمام الدولة المصرية بتلك الفئات، وسمة أساسية من سمات الجمهورية الجديدة، التي تقف على مسافة واحدة من كافة فئات المجتمع، خاصة أن الرئيس يولى اهتمامـًا بالغًا برعاية أصحاب الهمم وحرصه والدولة المصرية على الاحتفال سنويًا بهم، ومنهم الأبطال الناجين من حوادث الحروق.

أضافت السويدي، أن قضية الحروق أصبحت في بؤرة الاهتمام، بعد أن عانت من النسيان لفترة طويلة، ولم تعد الجهود قاصرة على فرد أو جهة بل أصبح الأبطال الناجون قادرين على إثبات أنفسهم، والتحدث عن تجاربهم مع الحروق أمام الرأي العام، مما يدعم جهود المؤسسة فى أن آمالها فى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، كأول صرح في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتخصص في علاج ورعاية الناجين من الحروق، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ومواجهة ما يتعرضون إليه من التنمر والنبذ المجتمعي وأن من حقهم "حياة كريمة".