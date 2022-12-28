الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مؤتمر أدباء مصر.. اكتمال وصول وفود المشاركين فى الدورة 35 استعدادًا لانطلاقها غدًا

صورة المؤتمر
صورة المؤتمر

تنطلق غدًا الخميس، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من المؤتمر العام لأدباء مصر، تحت عنوان "الفعل الثقافي ومشكلة المعنى"، والتي تعقد بمحافظة الوادي الجديد، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحمل الدورة اسم الناقد والمفكر الكبير الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، ويرأسها الكاتب الكبير محمد سلماوي، ويتولى أمانتها العامة الدكتور حمدي سليمان.

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واكتمل مساء اليوم وصول وفود الأدباء المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث يشارك في جلساته وفعالياته أكثر من 350 أديبًا وباحثًا وإعلاميًّا، من الشخصيات العامة وكبار الأدباء وممثلي أندية الأدب وغيرهم.

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هذا ويشهد المؤتمر الذي تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش جلساته البحثية الرئيسية والموائد المستديرة والأمسيات الشعرية والقراءات القصصية، حيث يشهد تكريم عدد من الأدباء والأديبات والنقاد، فضلًا عن تكريم الهيئة لأسماء عدد من كبار الأدباء الراحلين، كما يلقي الضوء على المحافظة المضيفة ومبدعيها، ويقدم إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والقوافل الثقافية في واحة الداخلة وقراها ومسابقات لاكتشاف المواهب، ومن المقرر في ختام المؤتمر أن تعلن محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية طوال عام 2023م.

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فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من المؤتمر العام لأدباء مصر الفعل الثقافي ومشكلة المعنى حافظة الوادي الجديد وزير الثقافة محافظ الوادي الجديد

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