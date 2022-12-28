نيفين شحاتة: «قادرون باختلاف» عكست مدى اهتمام الرئيس السيسى بدعم ذوى الهمم

علقت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، على حضور الرئيس السيسي لانطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن احتفالية "قادرون باختلاف" عكست اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم أصحاب الهمم.

وأضافت أن هذا التعامل الإنساني مع فئة قادرة من الشعب المصري، يُعطي أملًا لكل أسرة وُلد لها طفل يواجه تحديًا، ورسالة طمأنة للآباء والأمهات الذين يخشون على أولادهم بعد رحيلهم.

وأشارت إلى أن الدولة ترعى أبناءها، وهو ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تلاوة آية قرآنية في الاحتفالية، موضحًا أن نظرة المجتمع تغيرت تجاه ذوي الهمم بفضل الإرادة السياسية.