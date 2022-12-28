التحالف الوطنى يطلق المرحلة الـ16 من قوافل «ستر وعافية» لأهالى سوهاج

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة السادسة عشرة من قوافل "ستر وعافية" لأهالي قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة سوهاج بمشاركة أكثر من 15 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.

يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم وتسليمهم عدد من الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح.

وتتضمن القافلة أيضًا حملات متعددة لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه لعدد 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة ازرع.

شارك في القافلة 15 كيان من كيانات التحالف وهم (مؤسسة أبوالعينين - جمعية الأورمان - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة مصر الخير - جمعية مصطفى محمود - جمعية رسالة - بنك الطعام المصري - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة حياة كريمة) بمشاركة أكثر من 2500 متطوع وموظف وتنفيذي.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية 1" وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة ستر وعافية 2 بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالي قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة "ستر وعافية 5" قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أما قافلة "ستر وعافية 6" فخدمت أهالي قرى غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والقافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بينما القافلة التاسعة والعاشرة فتم تنفيذها بقرى الطويرات ودندرة بمحافظة قنا أما القافلة الحادية عشرة فكانت بقرية الضبعية بالإسماعيلية بينما المرحلة الثانية عشرة والثالثة عشرة بقرى سلوا والرغامة البلد بأسوان، وأخيراً المرحلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة بقرى الدير، القريا، النمسا وتوابعها بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.