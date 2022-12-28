الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: نتابع بصورة دورية استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار؛ لمتابعة استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء، إلى الاهتمام والمتابعة الدورية التي تٌوليها الدولة لاستعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هناك تكليفاً، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الافتتاح متضمناً لفعالية يٌقيمها أبناؤنا "القادرون باختلاف".

وأكد مدبولي ضرورة أن تكون إدارة هذه المدينة على أعلى مستوى من الاحترافية في نظم الإدارة والتشغيل، خاصة أنها صرح كبير يضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، بالإضافة إلى احتواء المدنية على  قاعة احتفالات كبرى مجهزة بأحدث التقنيات، ومتحف. 

وتناول اللقاء مناقشة عدد من أفكار ومعايير اختيار مجلس الأمناء، وكذا مجلس إدارة المدينة، تمهيدا للاختيار، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركة التى ستتولى أعمال التشغيل والصيانة قريبا.

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