بعد مشاركته في «قادرون باختلاف».. «رجب» من الإسكندرية: حلمي اتحقق بمقابلة الرئيس

أعرب رجب جودة، من ذوي الهمم، ومؤسس رابطة أهل التحدي لذوي الإعاقة بالإسكندرية، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم قائلًا: «حلمي اتحقق بمقابلة الرئيس السيسي».

وأضاف لـ«الدستور» أنه لأول مرة يشارك في هذا العام في الاحتفالية الكبرى الخاصة بذوي الهمم والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأب لكل المصريين.

وتابع أن الرئيس حرص على مصافحة جميع المشاركين من ذوي الهمم وإلتقاط الصور التذكارية معه، مشيرًا إلى أنه توجه بالشكر للرئيس عند رؤيته على جميع القرارات التي تم اتخاذها لصالح ذوي الهمم خلال الأعوام السابقة واليوم خلال الاحتفالية ومنها: عضويات لذوي الهمم في مراكز الشباب والابتكار والتعلّم والمدن الشبابية، وتحديد نسبة لذوي الهمم من مشروعات المدن الجديدة، وغيرها من القرارات التي تخدم فئة ذوي الهمم.

وأكد «جودة» أن منذ إصدار الرئيس قانون 10 لعام 2018، وفئة ذوي الهمم اصبح لديها حقوق، مشيرًا أن الرئيس هو الأب الروحي لكل ذوي الإعاقة، ولا يوجد مؤتمر للرئيس يخلو من مشاركة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد بما تم تقديمه لذوي الإعاقات المختلفة بمحافظة الإسكندرية، وعلى رأسها شاطئ ذوي الهمم والذي خصص به رامب خاص لذوي الإعاقة الحركية ومستخدمي الكراسي المتحركة، ومساحة خاصة للمكفوفين للاستمتاع بالبحر في أمان للحفاظ على سلامتهم، فضلًا عن تخصيص معرض خيري تم إقامته لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات.