خلال احتفالية «قادرون باختلاف».. كلمات أبكت الرئيس السيسي (فيديو)

"جابر الخواطر، الرئيس الإنسان، داعم الغلابة".. جميعها ألقاب أطلقها المواطنون البسطاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعربين بها عن تقديرهم لمواقفه الإنسانية المتكررة خاصًة مع أصحاب القدرات الخاصة والشباب والأطفال من ذوي الهمم، والتي كان آخرها اليوم خلال حضوره لحفل “قادرون باختلاف”.

ولم يتمالك الرئيس عبد الفتاح السيسي دموعه، خلال حفل اليوم، وأثناء كلمة الفنان أشرف عبد الباقي التي وجه خلالها الشكر له على كل ما يفعله خاصًة لذوي الهمم.

وقال “عبد الباقي”، أثناء كلمته بالنسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، والتي حملت شعار "لينا مكان": “لو هنتكلم على أحسن صاحب شاور على ”قادرون باختلاف".. هو موجود معانا في القاعة.. خلي وجهات النظر كلها تختلف، لكن سيادة الرئيس هو أحسن صاحب فعلًا".

وتعالت أصوات التصفيق والدعم، للرئيس السيسي، والهتاف باسمه من قِبل البعض، وتعالت هتافات "بنحب ياريس"، فلم يتمالك الرئيس نفسه وغلبته دموعه.

https://www.youtube.com/watch?v=37Bis-hb6dQ

احتفالية «قادرون باختلاف» للمرة الرابعة على التوالي

وشهدت مصر احتفالية «قادرون باختلاف» للمرة الرابعة على التوالي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل الحديث مع ذوي القدرات الخاصة في مصر وتقديم الدعم لهم والاستماع لمطالبهم.

وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها عقد احتفالية «قادرون باختلاف» من أجل تقديم أوجه الدعم إلى ذوي القدرات الخاصة، وإفساح المجال لعرض مواهبهم وفتح باب الأسئلة التي يوجهونها للرئيس السيسي، لا سيما أن العام الجديد اقترب وللجميع أمنيات يودون تحقيقها.

كما يحرص الرئيس السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويًا في اليوم العالمي لهم، تحت عنوان "قادرون باختلاف"، للالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامه، والإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات.