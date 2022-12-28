محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بقرى مبادرة حياة كريمة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد محمد السيد كمال قائد قطاع قنا لمشروعات حياة كريمة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستعرض محافظ قنا خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، طبقا للتقرير الذى أعدته دار الهندسة، والذى تضمن بيانات تفصيلية حول جميع المشروعات المستهدفة في كل قطاع خدمى وموقفها، سواء كانت منفذة أو جارية أو متوقفة، ومعوقات تنفيذ كل مشروع حال وجودها.

وأكد محافظ قنا، علي أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين ممثلي دار الهندسة والهيئة الهندسية وجهات الولاية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها طبقا للجداول الزمنية المحددة وبالجودة المطلوبة وذلك للبدء في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين داخل القرى والنجوع المستهدفة.

يذكر أن المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا تهدف إلى تنمية وتطوير 5 مراكز تضم 19 مجلس قروى و 86 قرية رئيسية و 722 نجع وعزبة يتم بهم تنفيذ 960 مشروع خدمى في مختلف القطاعات الخدمية بإستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن ، حيث تم الانتهاء من 363 مشروع منها وجاري الانتهاء من المشروعات المتبقية سواء كانت مشروعات بنية تحتية ، أو مشروعات مبانى خدمية.