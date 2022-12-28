الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المدبر البطريركي للكلدان بمصر للتهنئة بعيد الميلاد

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

استقبل صباح اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي الكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، والوفد المرافق له، من أبناء الكنيسة، والأخوات الراهبات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

جاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، تضمن اللقاء تبادل التهنئة، ومناقشة آخر الأخبار الخاصة بالكنيسة الكلدانية، بالإضافة إلى زيارة كابيلا المقر البطريركي، وشرح الرموز الخاصة بها. 

كما استقبل صاحب النّيافة الأنبا توماس، عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، أخيه صاحب النّيافة الأنبا دوماديوس، أُسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس على رأس وفد من الآباء الكهنة، وذلك بمقر المُطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر، للتّهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحسب التّقويم الغريغوريّ المُصحّح.

كان في استقبال نيافته مع الأنبا توماس وفد من الآباء القمامصة والكهنة، مجمع إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، كما شارك أيضا المهندس فرنسيس عطالله، رئيس مجلس رعيّة القديس أثناسيوس للأقباط الكاثوليك، والأستاذ إيهاب أسميعي، أمين صندوق الرّعيّة، والأستاذ نبيل شوقي.

ومن جانبه، شكر نيافة الأنبا توماس نّيافة الأنبا دوماديوس على محبّته الكبيرة، وحرصه على مشاركته في جميع مناسبات المطرانيّة، كما تبادل صاحبا النيافة الاخبار الرّعويّة بين الإيبارشيّتين. واختتم اللّقاء بالصلاة مع الأنبا دوماديوس.


وايضا ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى صباح اليوم، مسؤولي، وأعضاء مكتب التعليم المسيحي، ومعهد التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب شنودة شفيق، مسئول مكتب التعليم المسيحي، ومعهد التربية الدينية، والأب يوسف غالي، والأب فيلوباتير جاد، والأب يوحنا صموئيل، والأخت الراهبة ماري فرانسواز، وأعضاء المكتب.

وخلال اللقاء، تم عرض الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، ثم قدم راعي الإيبارشية بعض التوصيات الرعوية، وآليات التعاون المشترك خلال العام الجديد، كما هنأ نيافته جميع الحاضرين بعيد الميلاد المجيد.

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