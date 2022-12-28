سؤال طفلة يكشف علاقة الرئيس السيسى بأحفاده

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم، في نسختها الرابعة، اليوم الأربعاء، عن سؤال حول علاقته بأحفاده.

وسألت الطفلة تاليا محمد، الرئيس السيسي: "إزاي بتقعد مع أحفادك وأنت على طول مشغول؟"، ليرد عليها الرئيس: "يوم الجمعة بعد الصلاة بتغدى مع أحفادي في الغالب، وبيبقى في فرصة كويسة أني أقعد معاهم".

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر، حيث صدق الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.