محافظ الفيوم يشهد حفل ختام أنشطة رياض الأطفال بمدارس الرسالة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حفل ختام أنشطة رياض الأطفال للفصل الدراسي الأول، بالاشتراك مع ذوي الهمم، بمدارس الرسالة الخاصة لغات.

وحضر الحفل الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، و رحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور طارق مصطفى هديب مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، و مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وشمل افتتاح معرض الأنشطة لمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، وتتضمن فقرات استعراضية وفنية وغنائية، إضافة إلى عرض فلكلورين "هندي وروسي"، واوبريت وكورال، وفنون شعبية ومسرحية، وعرض جمباز وآخر للكاراتيه لذوي الهمم، كما تم تكريم عدد من القيادات التعليمية المتميزة بالمدرسة.

وخلال كلمته، هنأ محافظ الفيوم، جميع الحضور بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٣، أملا بأن يكون عام لمزيد من الإنجازات والنجاحات بالدولة المصرية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدماً الشكر لرئيس مجلس إدارة مدارس الرسالة، والأجهزة المعاونة من مدرسين وإداريين، إضافة لأولياء الأمور لما يبذلونه من جهد للوصول بمستوى الطلاب إلى هذا الوضع الراقي في التحصيل العلمي والمشاركة بالأنشطة المختلفة.

وأضاف المحافظ، أن تلك الاحتفالية تعتبر من الايام المميزة لدى التلاميذ، داعيا العلي القدير أن يوفقهم في مسيرتهم التعليمية، وأن يسعد أولياء الأمور بأبنائهم، ويكونوا فى أفضل المواقع خلال حياتهم المستقبلية.