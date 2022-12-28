الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مساعد رئيس حزب المؤتمر: الرئيس السيسى جعل ذوى الهمم جزءًا أساسيًا فى المجتمع

اللواء سامح لطفي
اللواء سامح لطفي

ثمن اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، مجهودات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي بالاهتمام بذوي الهمم وقضاياهم واحتياجاتهم ودمجهم بشكل رئيسي في المجتمع.

وأعلن لطفي، في تصريحات صحفية، أن الدولة اهتمت أيضًا بتقديم برامج وورش عمل وتقديم كل التسهيلات من أجل أن يكونوا مؤهلين لسوق العمل وقادرين على الحياة الكريمة.

وأوضح لطفي، أن الرئيس السيسي حرص على تواجد ذوي الهمم في البرلمان وكل المناصب القيادية في الدولة ليكون أول رئيس يهتم بذوي الهمم ويعطيهم كل حقوقهم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

وقد شهد الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وغيرهم من قيادات الدولة.

وكانت قد أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العالم بدأ يتعافى من أزمة كورونا، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتطل علينا أزمات طالت العالم أجمع وبصفة خاصة المجال الاقتصادي الذى يؤثر على الحماية الاجتماعية، مشددة على أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا نوعيًا في دمج وتأهيل أصحاب الهمم.

وأضافت، خلال كلمتها في النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نهدف إلى تحقيق الدمج والشمولية من كل المستويات لأصحاب الهمم.. بداية من المستوي الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة، وهو ما يتطلب تعاون الجميع لتحقيق التنمية الدامجة والشاملة.. والحفاظ على المكتسبات واستقرار المجتمع، حتى نكون أكثر التزاما في دمج ذوي الهمم في مختلف مناحي الحياة.

اللواء سامح لطفي حزب المؤتمر الرئيس السيسي ذوي الهمم سوق العمل

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وائل لطفي

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