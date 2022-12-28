الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبرزها برواز وعقد لقرينته.. هدايا أبطال «قادرون باختلاف» للرئيس السيسى بجولته التفقدية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدة هدايا من أطفال وأبطال "قادرون باختلاف"، وذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها بمعرض "قادرون باختلاف".

وأهدى الأطفال الرئيس الورود، وكتاب الله، كما حصل على "برواز لصورته" مصنوع من أنامل أبطال قادرون باختلاف.

كما أهدت إحدى ذوي الهمم "عقد" إلى قرينة الرئيس السيسي، السيدة انتصار السيسي.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية في معرض "قادرون باختلاف"

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

 

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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