الأنبا توماس عدلي يستقبل أسقف 6 أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس

استقبل الأنبا توماس، عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، أخيه صاحب النّيافة الأنبا دوماديوس، أُسقف ٦6 أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس على رأس وفد من الآباء الكهنة، وذلك بمقر المُطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر، للتّهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحسب التّقويم الغريغوريّ المُصحّح.

كان في استقبال نيافته مع الأنبا توماس وفد من الآباء القمامصة والكهنة، مجمع إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، كما شارك أيضا المهندس فرنسيس عطالله، رئيس مجلس رعيّة القديس أثناسيوس للأقباط الكاثوليك، والأستاذ إيهاب أسميعي، أمين صندوق الرّعيّة. والأستاذ نبيل شوقي.

ومن جانبه، شكر الأنبا توماس نّيافة الأنبا دوماديوس على محبّته الكبيرة، وحرصه على مشاركته في جميع مناسبات المطرانيّة، كما تبادل صاحبا النيافة الاخبار الرّعويّة بين الإيبارشيّتين. واختتم اللّقاء بالصلاة مع الأنبا دوماديوس.

هذا وشاركت ماري يونان، إحدى متطوعات المجلس القومي للمرأة، وممثلة الكنيسة الكاثوليكية، في حملة "طرق الأبواب"، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بمشاركة عدد من واعظات، وخادمات الكنائس التابعة المجلس القومي، وهن "سفيرات المحبة والسلام"، وهو لقب أطلقه عليهن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجهوداتهن في خدمة المجتمع، والوطن.

وقامت السفيرات بإيصال عدة رسائل للسيدات، بمناطق حلوان، وطره البلد، وحدائق المعادي، وعين الصيرة، أهمها: دور الأم في تربية أبنائها، خاصة في مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى التوعية بخطورة الآثار السلبية الجسدية، والنفسية، والاجتماعية للفتاة، التي تتعرض لجريمة الختان، مع توضيح رفض الأزهر الشريف، والكنيسة لهذه الجريمة، كما تم أيضًا شرح بعض مواد قانون العقوبات، الذي أقره الدستور المصري لكل من شارك، أو دعى لهذا الأمر.