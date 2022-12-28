استجابة للرئيس السيسى.. الخطيب يحقق رغبة بطل «قادرون باختلاف» فى الانضمام للأهلى

كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، كلا من خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والكابتن عجمي، رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور ياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوى، باستقبال الشاب محمود أحمد من أصحاب الهمم وبطل ألعاب القوى لتحقيق رغبته في ممارسة رياضته المفضلة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي حرص اليوم على لقاء ذوي الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم، خلال الموسم الرابع من احتفالية «قادرون باختلاف».