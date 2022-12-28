الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن لأجل «قادرون باختلاف»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأهالي «قادرون باختلاف»، خلال كلمته ضمن النسخة الرابعة من احتفالية ذوي الهمم.

وقال الرئيس السيسي: "لا يمكن أن تفي كلماتي الشكر وعباراتي التقدير على ما قدمتوه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم من رعاية شاملة ومساهمتكم بهذه الرعاية المقدرة في نهضة هذا الوطن، وأعدكم بأننا سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق التمكين الذي يليق بكم».

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر، حيث صدق الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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