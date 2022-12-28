الرئيس السيسى: مقدار النجاح ومعدلات الإنجاز مرهونة بذوى الهمم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حريصة على توجيه جميع مؤسساتها المعنية بالعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحديات ذوي الهمم وتوفير البيئة المناسبة لهم.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»: «لقد أدركنا منذ الوهلة الأولى وطوال سعينا في هذا الطريق، أن مقدار النجاح ومعدلات الإنجاز مرهونة بالأساس بما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم».

وتابع: «هذا ما جعلنا نحرص عليه دائما ونعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية للعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحدياتكم وتوفير البيئة المناسبة لتمكينكم من المشاركة الفعالة وتعظيم إسهاماتكم والاستفادة من قدراتكم في مختلف مسارات العمل الوطني».