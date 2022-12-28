الرئيس السيسى يوجه الحكومة بدمج ذوى الهمم فى المشروعات القومية
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة باتخاذ ما يلزم لدمج ذوي الهمم في المشروعات القومية.
وكلف الرئيس خلال كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف"، وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار كارت الخدمات المتكامل لذوي الهمم.
- وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بدعم قطاع البطولات الرياضية واكتشاف ذوي الهمم.
- وزارة الإسكان بتحديد نسبة لذوي الهمم في المشروعات المطروحة في المدن الجديدة.
- تكليف وزارة الصحة لإتاحة الخدمات الصحية لذوي الهمم.
- وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب من ذوي الهمم.
- وزارة النقل بتوفير كود الإتاحة في وسائل النقل الحديثة لذوي الهمم.