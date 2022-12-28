الرئيس السيسى يوجه باستكمال الإجراءات لتمكين ذوى الهمم فى مشروعات الدولة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بالدولة، باستكمال الإجراءات لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما بدأناه معا من خلال تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها في المجتمع".

واستكمل: “لتصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءا أساسيا من أولويات الدولة التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين”.