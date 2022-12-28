«هاتوا المصوراتية».. الرئيس السيسى ينفذ وعده لأطفال «قادرون باختلاف»

نفذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعده بالتصوير مع كل الموجودين في القاعة، خلال حضوره احتفالية «قادرون باختلاف»، في نسختها الرابعة.

وتوسط الرئيس السيسي، الأطفال، قائلًا: «هاتوا المصوراتية»، وسط فرح وبهجة من «قادرون باختلاف».

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي جموع الشعب المصري بحلول العام الجديد، قائلًا: «يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم بالتهنئة لبناتي وأبنائي، وأخص بالتهنئة ذوي القدرات الخاصة، بحلول العام الجديد، داعيًا أن ينعم الله عز وجل علينا بالخير والنماء».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأربعاء: «إني أنتظر هذه المناسبة عامًا بعد عام للمشاركة في هذا التقليد السنوي، لنستلهم منكم الطاقة الإيجابية والإرادة القوية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن الذي أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم».