نقل مقر 57357 إلى مستشفى جامعي جديد بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، نقل مقر 57357 لعلاج سرطان الأطفال فرع طنطا، إلى مستشفى جامعي جديد بالمجمع الطبي بالجامعة، تنفيذا لقرار تكليف رئيس مجلس الوزراء الجامعة بتشغيل المستشفى، مؤكدا أنه لا مساس بحقوق الأطقم الطبية أو العاملين بفرع المستشفى واستمرارهم بالعمل بالمستشفى الجديد.

وقال ذكي، أن المستشفى الجديد يقدم خدمات متكاملة للمرضى، تشخيصية وعلاجية في مكان واحد وخاصة العلاج الإشعاعي والطب النووي والأشعة التشخيصية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بأعلى جودة.

ومن جهته، صرح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة ماليا وإداريا لتشغيل المستشفى الجديد وتقديم الخدمات العلاجية للمرضية وصرف البروتوكولات العلاجية بنفس الجودة، مضيفا أن تقديم الخدمات الصحية للمجتمع يمثل أحد أهم الأهداف الخدمة والتنمية للجامعة في محيطها الجغرافي وسيتم حاليا العمل لتجهيز المستشفى الجديد لاستقبال أطفال مرضى السرطان.

وقال الدكتور هشام توفيق، أستاذ ورئيس قسم الأورام بكلية الطب جامعة طنطا، إن الجامعة تمتلك كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتجهيزات الطبية المتقدمة لمجال تشخيص وعلاج الأورام، وسوف تقدم الجامعة كل إمكانياتها وخبرتها في هذا المجال بالمستشفي الجديد التي خصص لمرضي سرطان الأطفال لسد فجوة وأزمة إغلاق مستشفى 57357.