الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي: الحقبة المظلمة لداعش انتهت وماضون في طريق التطور والتقدم

رئيس العراق
رئيس العراق

 أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، أن العراق ماض في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، الأربعاء، إن عبد اللطيف جمال رشيد زار، اليوم، كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل وعدد آخر من الكنائس المجاورة لها.

وأضافت أن رشيد تجول في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار في فترة الإرهاب الداعشي.

وأكد الرئيس العراقي أن الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة، لافتا إلى أن العراق اليوم ماضٍ في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار على كل المستويات.

العراق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد داعش كنيسة الطاهرة الموصل

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وائل لطفي

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