إحياءًا للتراث.. مناطق الغردقة القديمة تتحول إلى مزارات سياحية

واصلت الدولة الصرية جهودها لتطوير البنية التحتية ضمن “رؤية مصر 2030” في إطار مساعي الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، حيث شملت اعمال التطوير المناطق القديمة التي تسعى الدولة إلى تحويلها لمزارات قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات السياحية.

محافظة البحر الأحمر أطلقت مؤخرًا، أعمال تطوير مناطق الصيادين والملاحة بالغردقة، حيث تُجرى أعمال رصف الطرق الداخلية بـ"الإنترلوك" وطلاء المنازل من جديد وتطوير شبكات الصرف الصحى بها،لتتحول منازل منطقة الميناء بالغردقة إلى لوحات فنية، استكمالًا للمنظور البصرى لمدينة الغردقة.

وشهدت منطقة الصيادين بالسقالة العديد من أعمال التطوير والتوسعات ودهانات المساكن ، حيث قامت إدارة حى جنوب بمدينة الغردقة باستكمال أعمال التطوير من توصيل الوصلات المنزلية وتوسعة الشوارع ورفع كفاءة جميع المنازل بشارع الصيادين بالكامل.

كما تم إنشاء محطة صرف صحي بمنطقة الصيادين ، والتي تساهم فى رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقتين ، تهدف الي القضاء على مشكلة المياه والصرف الصحى بمختلف مدن المحافظة.

ومن ضمن تلك المناطق التراثية والقديمة التي يتم تطويرها لإحيائها شارع البازارات وميدان ومبى، حيث يتم رصف وتركيب ارصفة وبلدورات لتجميل الشارع، والذي يعد من الشوارع الأكثر حيوية بمنطقة الدهار حيث يحتوى على أقدم البازارات السياحية والمحلات التجارية في الغردقة، ويتوافد عليها مئات السائحين والأهالى يوميا.