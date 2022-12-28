«تن» تعرض تقريرا عن الفائز في مسابقة الحساب الذهني الدولية عالميا

أذاعت قناة تن الفضائية، تقريرا عن الطفل عمر زكي الفائز بالمركز الأول في مسابقة الحساب الذهني الدولية على 325 طفلا من 32 دولة على مستوى العالم.

وقال الطفل عمر زكي، إن عمره سبع سنوات وطالب في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة المحمدية بالدقهلية؛ معقبا أنه فخور بنفسه لوصوله إلى هذه المرحلة وأن من اكتشفته والدته، حيث أإنه أثناء لعبه مع أخواته كان يقرأ الأرقام حتى 33 رقم وهو عمره 4 سنوات.

واختتم أن المسابقة كانت عبارة عن 4 امتحانات حسابية جمع وطرح وضرب وقسمة وذلك في وقت محدد وقليل.