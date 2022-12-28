الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: أوجّه التحية والتقدير لكل أسر «قادرون باختلاف»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير لأسر الأطفال «قادرون باختلاف»، قائلًا: «أنا أب وعارف كويس أوي اللي عنده أسرة بيبقي مهتم إزاي بأولاده وبيشيل همهم جدًا في كل شيء في الدنيا، ولكن الأمر دا يمتد أكتر لـ(قادرون باختلاف)»، مضيفًا: «مش هنسى أوجه للي معانا هنا واللي في البيوت إحنا مش شايفنهم بس ربنا شايفهم شكرًا ليكوا وكتّر خيركم وربنا يكافئكم على اللي بتعملوه لأولادكم».

كما وجّه الرئيس السيسي رسالة للشعب المصري قائلًا: «عايزين نخلي بالنا من بعض ونبقى دايمًا لو قدرنا نعمل حاجة حلوة نعملها ومنستقلش العمل دا، ونساعد بعض».

وأكد الرئيس السيسي أن الشخص السعيد هو الذي يقف بجانب «قادرون باختلاف».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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