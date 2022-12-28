الرئيس السيسى لبطل من «قادرون باختلاف»: اتكلم واعمل اللى انت عايزه وأنا معاك

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث الشاب محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى، بأن "كلية الإعلام والتربية الرياضية لا تقبل ذوي الهمم".

وقال الرئيس السيسي، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف": متتألمش من موضوع الكلية ده، وهنشوف الموضوع مع وزير الشباب والرياضة والتعليم العالي".

وتابع الرئيس السيسي موجهًا حديثه لـ"محمود":"هنشوف الحكاية لأننا محتاجين كلنا نبقى مع بعض.. واتكلم واعمل اللي انت عايزه وأنا معاك".