الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. كيف تقود فريقك إلى الإبداع بروح التفاؤل؟

أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة

في ظل الوباء العالمي عندما يكون الكثير متعلق بعمله وحياته الشخصية، فمن المحتمل أن يكون خلق بيئة إيجابية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لقد أثبتت الدراسات أن القادة المتفائلين، أي أولئك الذين يغرسون الثقة والأمل داخل فرقهم يرون موظفين أكثر تفاعلاً وإنتاجية.

عندما تتعامل مع التحديات والضغوط اليومية في المكتب، فإن التركيز على خلق بيئة متفائلة قد يبدو وكأنه آخر شيء يجب أن تقضي قيادتك فيه، ومع ذلك ضع في اعتبارك أن المشاعر العامة ستشق طريقها عبر ثقافة مكان العمل، إذا كانت قيادتك متوترة وغير راضية فمن المحتمل أن يكون باقي موظفيك كذلك، إذا كانت إدارتك تميل إلى أن يكون لها موقف إيجابي يمكن القيام به، فسوف ينتشر هذا في جميع أنحاء المنظمة.

فيما يلي بعض المبادئ الأساسية للطرق التي يمكن لفريق الإدارة أن يقودها بتفاؤل، وذلك بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة.

تقبل التحديات

التحديات هي حقيقة من حقائق الأعمال والحياة بشكل عام، بدلاً من الابتعاد عن مشكلة أو مجموعة من القيود، انظر إليها كفرصة لتمديد عضلاتك الإبداعية، بدلًا من التركيز على ما ليس لديك ركز على ما تفعله، سيؤدي القيام بذلك إلى خلق بيئة إبداعية لحل المشكلات.

ركز على الإيجابيات

يميل رجال الأعمال الأكثر نجاحًا إلى أن يكونوا إيجابيين قبل أن يكونوا سلبيين، قد يكون من السهل التركيز على جميع الأسباب التي تجعل فكرة معينة لن تنجح ولكن تقاوم هذا الدافع، بدلاً من إسقاط شيء ما على الفور، ابحث عن أجزاء الفكرة التي تتألق حقًا، من خلال تدريب عقلك على إعادة تنظيم تفكيرك للتركيز أولاً على الإيجابية، ستبدأ في رؤية فرص جديدة لم تكن لتتاح لك لولا ذلك.

نرحب بالأفكار الجديدة 

تذكر أنه ليس عليك حل كل مشكلة بمفردك، ادع إلى وجهات نظر وخبرات جديدة يمكن أن تساهم في إيجاد حل محتمل، عند ظهور تحدٍ ما، يجب مناقشته مع المجموعات الأكبر لطرح الأفكار حول كيفية التعامل معه.

بالتزامن مع مبادرة أخلاقنا الجميلة.. كيفية التعبير عن الحب للعائلة والأصدقاء؟

التفاؤل فريق قيادة مبادرة المتحدة أخلاقنا الجميلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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