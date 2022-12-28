الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: «الدولة تعمل على وضع قوانين تحقق ما يتمناه المواطن»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تعتمد على الأماني وعلى النصح وتوجيه الكلام، الدولة تدير أمورها من خلال قوانين ونظم تنظم جميع أمور الدولة.

وتابع الرئيس السيسي، خلال فقرة "اسأل الرئيس" ضمن النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، أنه ليس بالمناشدة والأمنيات يتحقق ما يرغبه المواطن ولكن الدولة تعمل على وضع القوانين التي تريدها الدولة في تحقيق ما يتمناه المواطن، والدولة تسير على تلك الخطى.

وأكد الرئيس "أن المشوار مش قليل لأن حجم القوانين اللي محتاجين نعملها مش بس للشباب والشبات وأبنائنا لا إحنا بنتكلم على قوانين كتيرة أوي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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