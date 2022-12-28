أسعار الطوب والرمل والزلط اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الطوب والرمل والزلط، في الأسواق، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر ألف طوبة من الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيه

بينما سجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×12 سم بقيمة 1,500 جنيه

بينما جاء سعر الطوب الأحمر مقاس 25×12×13 سم بقيمة 2,200 جنيه

بينما بلغ سعر الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم بقيمة 2,300 جنيه

جاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة 2,125 جنيه

بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 ألف جنيه

بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم بقيمة 5,800 جنيه

وسجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم بقيمة 1,400 جنيه

أسعار الرمال بانواعها خلال تعاملات يوم الاربعاء 28 ديسمبر

سجل سعر الرمل الناعمة حيث بلغ سعر متر مكعب بنحو 75 جنيهًا

بينما بلغ سعر الرمل خشن لمتر المكعب بقيمة 85 جنيهًا

بينما بلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب بقيمة 160 جنيهًا

بينما بلغ سعر زلط فينو للمتر المكعب بقيمة 255 جنيهًا

بينما سجل سعر الزلط المخصوص للمتر المكعب بقيمة 200 جنيه

بينما جاء سعر الزلط السن2 مقاس 22 مترًا مكعب بقيمة 200 جنيه