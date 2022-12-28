أسعار الطوب والرمل والزلط اليوم الأربعاء
استقرت أسعار الطوب والرمل والزلط، في الأسواق، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سجل سعر ألف طوبة من الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيه
بينما سجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×12 سم بقيمة 1,500 جنيه
بينما جاء سعر الطوب الأحمر مقاس 25×12×13 سم بقيمة 2,200 جنيه
بينما بلغ سعر الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم بقيمة 2,300 جنيه
جاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة 2,125 جنيه
بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 ألف جنيه
بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم بقيمة 5,800 جنيه
وسجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم بقيمة 1,400 جنيه
أسعار الرمال بانواعها خلال تعاملات يوم الاربعاء 28 ديسمبر
سجل سعر الرمل الناعمة حيث بلغ سعر متر مكعب بنحو 75 جنيهًا
بينما بلغ سعر الرمل خشن لمتر المكعب بقيمة 85 جنيهًا
بينما بلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب بقيمة 160 جنيهًا
بينما بلغ سعر زلط فينو للمتر المكعب بقيمة 255 جنيهًا
بينما سجل سعر الزلط المخصوص للمتر المكعب بقيمة 200 جنيه
بينما جاء سعر الزلط السن2 مقاس 22 مترًا مكعب بقيمة 200 جنيه