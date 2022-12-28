الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الطوب والرمل والزلط اليوم الأربعاء

انواع الطوب
انواع الطوب

استقرت أسعار الطوب والرمل والزلط، في الأسواق، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر ألف طوبة من الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة  900 جنيه
بينما سجل سعر الطوب الأحمر مقاس  24×11×12 سم  بقيمة 1,500 جنيه

بينما جاء سعر الطوب الأحمر مقاس  25×12×13 سم   بقيمة 2,200 جنيه

بينما بلغ سعر الطوب الوردي مقاس  25×12×6 سم  بقيمة 2,300 جنيه
جاء سعر الطوب خفيف  مقاس 60×20×20 سم بقيمة  2,125 جنيه
بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس  40×20×20 سم  بقيمة 8,000 ألف  جنيه

بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم  بقيمة 5,800 جنيه
 وسجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت  مقاس 25×12×6 سم  بقيمة 1,400 جنيه

أسعار الرمال بانواعها خلال تعاملات يوم الاربعاء 28 ديسمبر 

سجل سعر الرمل الناعمة حيث بلغ سعر متر مكعب  بنحو 75 جنيهًا

بينما بلغ سعر الرمل خشن لمتر  المكعب بقيمة 85 جنيهًا

بينما بلغ سعر زلط عادة  للمتر المكعب بقيمة 160 جنيهًا

بينما بلغ سعر زلط فينو  للمتر المكعب بقيمة 255 جنيهًا

بينما سجل سعر الزلط المخصوص للمتر المكعب بقيمة 200 جنيه
بينما جاء سعر الزلط السن2 مقاس 22 مترًا مكعب بقيمة 200 جنيه

استقرار اسعار اسعار الرمال استقرار اسعار الطوب ديسمبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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