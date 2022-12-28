الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«متى خوفت على بلدنا».. الرئيس السيسى يكشف أصعب لحظاته قلقًا على مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سؤال أحد أبطال «قادرون باختلاف» عن أكثر الأوقات التي شعر فيها بالخوف على بلدنا، ضمن فقرة «اسأل الرئيس» خلال احتفالية النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف».

وقال الرئيس السيسي: «الخوف على مصر على طول دائم من أول 2011، ولما حصل الموجة الكبيرة من الإرهاب والتفجيرات بتاعة الكنائس والمساجد ومديريات الأمن، في الوقت دا كان أي حد يشوف مصر يقول خلاص، مش عايز أتكلم عن الذكريات دي ولكن المفروض نخلي بالنا، إن كان في شباب في مصر زي الموجودين معانا النهارده ومن الجيش والشرطة ومن القضاء ومن غير تميز بين مسلم ومسيحي من كل مصر دفع تمن كبير أوي عشان البلد تبقي بالهدوء ده والسلام ده".

وأضاف: «ربنا وقف معانا وحمة البلد دي، وفي 3 آلاف شهداء و13 ألف مصاب، دا التمن اللي ادفع عشان البلد تبقى كدا في أمان وسلام»، موجهًا السلام والتحية للشهداء وأهاليهم قائلًا: "لكل الأسر ليكوا الأجر الكبير في اللي قدمتوه عشان الدولة تفضل زي ما هي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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