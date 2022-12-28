شاب من «القادرون باختلاف»: كلية التربية الرياضية والإعلام لا تقبلنا.. والرئيس يرد

وجه الشاب محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى بنادي فرسان، ولاعب الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، خلال احتفالية “قادرون باختلاف” سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «أنا بطل رياضي ونفسي أقدم محتوى إعلامي، ولكن كلية التربية الرياضية وكلية الإعلام لا يقبلونا.. يرضيك يا ريس».

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حديث الشاب، قائلا: «لأ ميرضنيش وهنحاسب كلية الإعلام والتربية الرياضية».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.