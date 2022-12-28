«قومي المرأة» يواصل أعمال حملة «احميها من الختان» بالبحر الأحمر

واصل فرع المجلس القومي للمراة بالبحر الأحمر أعمال حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»، التي أطلقها المجلس أمس، وتستمر على مدار 3 أيام، والتي تأتي في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وضمن أنشطة المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية، حيث تستهدفت الحملة قرى مدن (رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير والشلاتين).

وقالت نرمين أبوسريع، مقرر المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، أن أعمال اليوم الأول من الحملة استهدفت عمل ٢٤٦٦ زيارة مستهدفةعدد ٨٩٩٤ سيدة ورجل وطفل.

وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أنه يشارك بالحملة الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلسوالشابات المتطوعات حيث تم توعية الأهالي بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والآثار السلبيةالنفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.

حملة احميها من الختان بالبحر الاحمر

حملة احميها من الختان بالبحر الاحمر

حملة احميها من الختان بالبحر الاحمر

حملة احميها من الختان بالبحر الاحمر

حملة احميها من الختان بالبحر الاحمر

حملة احميها من الختان بالبحر الاحمر

حملة احميها من الختان بالبحر الاحمر