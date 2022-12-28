الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا بمحافظة الجيزة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "الآكاديمية المصرية للإعلام والتنمية (تدريب وإنتاج إعلامي)"، والكائن مقرها في (17 شارع عمر طوسون ــ المهندسين  ــ محافظة الجيزة)، وتدعي قيامها بتدريب الطلاب في تخصصات "مذيع - برامج حوارية – معلق صوتي - مذيع راديو – مونتير – مخرج درامي – منتج ومخرج أفلام تسجيلية"، وذلك في استديوهات إحترافية، والمشاركة كمذيع فى برنامج تلفزيوني على شاشة إحدى القنوات الفضائية، مع إمكانية الحصول على شهادة معتمدة من الأكاديمية، وأخرى معتمدة من نقابة مهنية، فضلًا عن إمكانية الحصول على كارنية نقابي، كما تروج لنفسها بأنها حاصلة على ترخيص من وزارة الثقافة والمصنفات الفنية.

وخاطب الوزير مُحافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلًا عن مُخاطبة السيدة الدكتورة/ وزيرة التضامن الإجتماعى بصورة من هذا التقرير بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء قرار الوزير في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ومن جانبه، أكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، ومطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

ومن جهته، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد نجحت هذه اللجنة في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتوجيه ضربات مُتتالية؛ لتصد لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكّن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http:// mohesr. gov. eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)
https:// www. facebook. com/ MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)
https:// www. instagram. com/ mohesregypt/
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)
https:// twitter. com/ Mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https:// m. facebook. com/ story. php؟ story_fbid = pfbid02LjXmT6otMtyW7EXJA1D4p6tvhNfu2So2DE3QB9EzfAGrK5UsRRUTPcSYhvNtGqikl & id = 100044185308658

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