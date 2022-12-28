رانيا حبيب: ورش عمل للمصدرين الأفارقة فى مصر وكينيا لرفع الوعى

قالت رانيا حبيب، عضو جمعية رجال الاعمال المصدرين المصريين، إن هناك مبادرات يقدمها ويدعمها كل من مركز التجارة العالم (ITC) و(Afrexim Bank)، وذلك لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، تهدف إلى زيادة الوعي لدي رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء التطبيق الفعلي للاتفاقية.

وأشارت "حبيب"، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، إلى تقديم عدد من ورش العمل للمصدرين الأفارقة في كل من كينيا ومصر، حول كيفية فتح أسواق جديدة في إفريقيا، لافتة إلى أن ورش العمل تضمنت التعريف باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمستندات المطلوبة للتصدير، والتحديات والفرص المتاحة للمصدرين المصريين بجانب الخدمات اللوجستية، والشحن، والمصطلحات التجارية، وقواعد المنشأ للاتفاقية بجانب التمويل التجاري.

أوضحت أنه سيتم عقد عدد من هذه الورش التوعوية في العديد من الدول الإفريقية وفي مصر بشكل مستمر، مشيرة إلى أن جزءًا من استراتيجية العمل في منظمة المال والأعمال في المجتمع المدني وتحديدًا في القطاع الخاص، هو التمهيد وتحديد الرؤية والمساهمة بشكل أو بآخر لإلقاء الضوء على مشروعات القطاع الخاص والدولة المصرية، وأعتقد أننا كنا سباقين، وفي هذا العام 2022 استمرت استراتيجية ومنهجية المنظمة للدخول إلي الأسواق الإفريقية.

ونوهت بإيمان الرئيس السيسي بما تحتاج إليه القارة، وأن المجتمع بدأ يشعر بزعامة الرئيس في القارة، واستضافته كثيرًا من الشباب الإفريقي خلال مؤتمرات الشباب، ومنتدى السلام والتنمية في أسوان واحتضانه الشباب في مركب نيلي، بالإضافة إلى استضافة مصر قمة المناخ باسم القارة الإفريقية، وتناول حقوق القارة ومواجهة التحديات التي تواجه القارة، موضحة أن الأنظمة الإفريقية المستقرة، وصاحبة النجاحات كغينيا وتنزانيا وغيرها، بدأت تتجه للشراكة مع مصر.

وأكدت أن لدينا رؤية تجاه القارة تقوم على تصدير بضائع ومنتج مصري عليه الطلب، ثم نسعى لتحويل ذلك فيما بعد لمصنع، والعام المقبل نمهد لعلاج ملفات التجارة والاستيراد وزيادة العلاقات الداخلية، والتواجد في القارة الإفريقية بشكل موسع وتحسين العلاقات مع دول القارة السمراء.