رئيس أكاديمية الشرطة: 50 ألف طالب تقدموا لكلية الشرطة بينهم 2950 مقبولا

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن اختيار الطلاب عقب الاختبارات، تم باستخدام الحاسب الآلى خاصة ترتيب المجاميع.

وأضاف أن 50572 طالبا تقدموا لكلية الشرطة، وتم قبول 2950 منهم، حيث وصل لكشف الهيئة 15850 طالبا بينهم 4796 طالبا من الحاصلين على الثانوية و4206 من خريجي الجامعات.

وأعلنت أكاديمية الشرطة عن نتيجة كلية الشرطة، من خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقرها بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن عدد الطلاب المقبولين لهذا العام.