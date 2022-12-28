الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الشباب: مصر نظمت أول بطولة دولية لكرة اليد.. وإطلاق مبادرات جديدة هذا العام

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن مصر نظمت هذا العام أول بطولة دولية بارلمبية وهي بطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف خلال كلمته بحفل «قادرون باختلاف» أن بطولة إفريقيا المفتوحة هي أول بطولة بارلمبية لرفع الأثقال، كما سيتم الإعلان عن بعض المبادرات الجديدة هذا العام، أبرزها:

1- تطبيق كود الإتاحة في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- التوسع في إقامة مراكز التخاطب بمراكز الشباب، وفقًا للتقسيم الجغرافي والكثافة السكانية.

3- التوسع في تنظيم رحلات متخصصة لذوي الهمم ضمن المشروع القومي للوزارة «رحلات اعرف بلدك - قطار الشباب والمحافظات الحدودية».

وعلى صعيد التنمية الشبابية، أوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ 1497 برنامجًا، بـ 72 مليون مشاركة شبابية، بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة، ووزارات الأوقاف، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، الثقافة، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

حفل «قادرون باختلاف»

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. 

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات

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