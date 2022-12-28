محافظ القليوبية يقود جولة لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم وجود احتكار للسلع

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمراكز بنها وطوخ، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، مؤكدا على طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

شملت الجوله المرور على عدد من المخازن والمنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الأرز الأبيض داخل مراكز مدينة بنها وطوخ، وبالأخص مخزن لتعبئة وتغليف الأرز والسكر والدقيق بعزبة أبو فرج التابعة لمركز ومدينة بنها ، ومخازن أيضا بطريق خط 12بنطاق مدينتي بنها وطوخ بالإضافة إلى المرور على أحد المحلات لبيع العطارة بمدينة بنها وذلك بهدف التأكد من توافر سلعة الأرز السائب وجودة الأرز ومطابقته للمواصفات القانونية، وتمت متابعة أسعار الأرز للبيع للمواطنين بناءاً على السعر المحدد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو أعلى سعر للأرز المعبأ 15 جنيهاً للكيلو الواحد و12 جنيه للأرز السائب

وأسفرت الحمله عن ضبط:

٧٠٦٠ كيس سكر مصرى وزن الكيس ٨٥٠ جرام باجمالى ٦ طن تقريبا .

٥٥٥٥ كيس سكر وزن الكيس ٩٠٠ جرام باجمالى ٥ طن تقريبا .

٧٠ شيكارة ارز ابيض وزن الشيكارة ٢٥ كجم باجمالى واحد طن و ٧٥٠ كجم ارز

٣٠ باكتة أرز وزن الباكتة ١٠ كجم باجمالى ٣٠٠ كجم ارز معبأ وتم تحرير محاضر تلاعب بالأسعار وعدم الاعلان عن الاسعار وحيازته سلع غذائية مجهوله المصدر

كما كلف "المحافظ" مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لإتخاذ الإجراءات القانونية، علاوة علي المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية وإستقرار الأسواق من خلال غرف العمليات.

والتقى "المحافظ" بعدد من المواطنين وحرص على الإستماع لأرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بوفرة السلع الأساسية بالأسعار المعلنة مطالبين بالمتابعة المستمرة للأسواق والأسعار، وطمأن المحافظ المواطنين بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مثنياً على الجهد الكبير الذي تبذله السلاسل التجارية من توفير كافة السلع بأنواعها وبأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط بعض التُجار محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها وذلك بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية