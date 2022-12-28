الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لفتة أسرت القلوب.. الرئيس السيسى يحتضن أحد أبطال «قادرون باختلاف»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

توجّه أحد أبطال «قادرون باختلاف» من الحضور إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وصافحه واحتضنه الرئيس ومسح دموعه في لفتة إنسانية خطفت القلوب وتأثر بها الرئيس.

جاء ذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم الأربعاء في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

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وائل لطفي

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