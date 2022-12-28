الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تخصص فى سرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية بأسلوب الخطف مستخدما سلاح نارى فى حالة محاولة الإمساك به.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص" بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل- له معلومات جنائية– مقيم بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مسحوق الهيروين المخدر – مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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