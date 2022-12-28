الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين بحادثى سير فى العياط والعمرانية

حادث تصادم موتوسيكل
حادث تصادم موتوسيكل

أصيب شخصان في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بشارع التلاتيني بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق بدائرة قسم العمرانية، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام دراجة نارية موتوسيكل بسيارة نتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بمنطقة العياط، وانتقل رجال المرور للمكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي فى العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف. 

وكشفت المعاينة، عن اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 3 اشخاص جري نقلهم إلى المستشفي وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

اليوم.. إطلاق فيلم «نبيل الجميل» لمحمد هنيدى بدور العرض السينمائي

المشاط تناقش مع سفير اليابان مقترحات التعاون لتنفيذ مشروعات «نوفِّى»

تحت شعار «لينا مكان».. الرئيس السيسى يشهد احتفالية «قادرون باختلاف»

مائل للبرودة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 15 ألف في أول أيام «احميها من الختان»

اليوم.. فصل الكهرباء عن عدد من مناطق الغردقة لإجراء أعمال صيانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟