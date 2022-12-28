5 مصابين بحادثى سير فى العياط والعمرانية

أصيب شخصان في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بشارع التلاتيني بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق بدائرة قسم العمرانية، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام دراجة نارية موتوسيكل بسيارة نتج عن الحادث إصابة شخصين جرى نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بمنطقة العياط، وانتقل رجال المرور للمكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي فى العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وكشفت المعاينة، عن اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 3 اشخاص جري نقلهم إلى المستشفي وتم رفع حطام الحادث بالكامل.