الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

8 يناير.. حفل تجليس الأنبا جورجيوس رئيسا لأساقفة قبرص

الرئيس الجديد
الرئيس الجديد

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس،إنه من المُقرر تنظيم حفل تنصيب جيورجيوس متروبوليت بافوس السابق رئيس أساقفة قبرص الجديد، يوم 8 يناير 2023.

في المقابلة الأولى بعد انتخابه لمنصب رئيس الأساقفة، أشار رئيس الأساقفة جورجيوس إلى أنه بحلول هذا التاريخ ستنتهي الأعياد ويكون السابع من يناير قد انقضى أيضًا، وهو موعد عيد الميلاد لأولئك الذين يستخدمون التقويم القديم. لذلك، سيكون بإمكان الراغبين منهم من هذه البطريركيات التي تستخدم التقويم القديم حضور التنصيب.

في إشارة إلى انتخابه، صرح رئيس الأساقفة بأنه تم تحقيق ذلك بأغلبية واسعة. وأكد أيضًا على موقف المرشحين الآخرين، وهما المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول والمتروبوليت تاماسوس مطران إيزيا، بأنهما يقفان إلى جانبه وسيعملان في الوحدة من أجل خير الكنيسة. 

كما أعرب رئيس الأساقفة عن موقفه بأن العلم واللاهوت لا يتعارضان بل يعملان معًا لحل المشكلات البشرية. حتى أنه ذكر أن الكنيسة ستكون قادرة على استخدام العلم للوصول إلى الناس.

وذكر رئيس الأساقفة جورجيوس أن البطريرك المسكوني، في اتصاله الهاتفي، دعاه لزيارة البطريركية يوم الأحد للأرثوذكسية.

كما تم الاتصال به من قبل رؤساء الكنائس الأخرى، مثل بطريرك الإسكندرية البابا ثيودروس وبطريرك القدس ثيوفيلوس.

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قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

رئيس التحرير

وائل لطفي

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