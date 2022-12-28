الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الروم الأرثوذكس تستقر على الرئيس الجديد لأساقفة قبرص

الرئيس الجديد
الرئيس الجديد

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس، إنه في يوم السبت 24 ديسمبر 2022، بعد انتهاء القداس الإلهي في كنيسة الرسول برنابا داخل الأبرشية المقدسة اجتمع المجمع المقدس لكنيسة قبرص، وجرى التصويت بين أعضاء المجمع بانتخاب متروبوليت بافوس المطران جورجيوس رئيس أساقفة قبرص ونيا جستنياني، وبعد الانتهاء من التصويت وانتخاب رئيس الأساقفة، دقت أجراس كاتدرائية القديس يوحنا القديمة بفرح.

وفقُا للمعلومات، حصل متروبوليت بافوس المطران جورجيوس على 11 صوتًا، وحصل متروبوليت ليماسول المتروبوليت أثاناسيوس على 4 أصوات، بينما كان هناك أيضًا ورقة اقتراع بيضاء.

وبعد ذلك وقع المطارنة والأساقفة على محضر المجمع المقدس، ثم تم تلاوت قرار المجمع المقدس بانتخاب متروبوليت بافوس المطران جورجيوس.

وتلا ذلك التنصيب الصغير لرئيس أساقفة قبرص الجديد المتروبوليت جورجيوس، ثم توجه رئيس أساقفة قبرص الجديد إلى كاتدرائية القديس يوحنا القديمة، حيث وجه رسالته الأولى إلى الإكليروس والشعب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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