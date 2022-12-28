الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بـ«منية طوخ» في الغربية

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية منية طوخ التابعة لمركز السنطة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  280 حيوان،و4353 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

وفى سياق متصل تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 25  عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محلات للمستلزمات البيطرية وعيادات بيطرية بمركز كفرالزيات.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية من الطب البيطرى ببعض قرى ومناطق مركز كفرالزيات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية والإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وضبطت اللجنة عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق، بإجمالى 25 عبوة لـ 16 صنف.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها فى الواقعة.

تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بقرية منيه طوخ التابعة لمركز

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وائل لطفي

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