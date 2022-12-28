اليوم.. فصل الكهرباء عن عدد من مناطق الغردقة لإجراء أعمال صيانة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة الغردقة اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء صيانة المحولات الدورية من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز العمليات في بيان له، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها اليوم بمدينة الغردقة هي بنزينة عويد، والرصيف البحرى، وميناء الصيد، ومصنع الثلج، والجمعية الاستهلاكية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأعلن مركز عمليات البحر الأحمر، فصل التيار الكهربي عن مناطق فيلات مجاويش وشركة الغاز، وموقع عاصفة الصحراء، من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية المتبعة للمحولات.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.