بعدما رصدتهم الكاميرات.. ضبط المتهمين بسرقة مطابق الصرف الصحي في الإسكندرية

تمكنت الجهات الأمنية بالإسكندرية، من ضبط سارقي مطابق الصرف الصحي بالمحافظة، عقب رصد كاميرا أحد المواطنين قيام شخصين من نباشي القمامة بالإستيلاء وسرقة مطبق بشارع ابن فاتن متفرع من شارع ونجت بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية وأبلغ عن الواقعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وكلف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتكليف اللواء مجدي الضبع مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن، و إيهاب سالم مدير عام الأمن بالشركة بفحص الموضوع واتخاذ اللازم قانوناً.

وجرى إبلاغ قسم شرطة أول الرمل وعمل المحضر اللازم والتنسيق مع رئيس مباحث القسم، وتم ضبط المتهمين والمسروقات، وتحرر المحضر رقم 25858 جنح الرمل أول وعرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ، بالإضافة إلى تعاون المواطنين بشكل ايجابى والإبلاغ الفورى عن سرقة أغطية مطابق الصرف الصحى، الأمر يساعد بدوره على سرعة القبض على سارقي أغطية المطابق وتعرض أرواح المواطنين للخطر .

واشار رئيس الشركة على استمرار جهود الشركة فى تغطية مطابق الصرف الصحى التى تتعرض للسرقة لحماية أرواح المواطنين، بالاضافة الى الاستمرار فى حملات التوعية على مستوى محافظة الإسكندرية لحث المواطنين على ضرورة التعاون مع الاجهزة التنفيذية والابلاغ الفورى عن هذه الحالات لسرعة ضبط المتهمين، والخارجين عن القانون.

وأضاف رئيس الشركة أن سرقة أغطية مطابق الصرف الصحى تعرض حياة المواطنين للخطر خاصة الأطفال وتؤدي إلي إنتشار البعوض والحشرات بالإضافة إلي تكبد الشركة أموالا طائلة لتصنيع وعمل أغطية جديدة وبمواصفات قياسية.

وناشد المواطنين بالتحرك الفورى، و الإبلاغ عن حالات السرقة من أجل الحفاظ على حياة الجميع، وإرسال الفيديوهات أو الصور الخاصة بحالات سرقة أغطية المطابق للشركة أو للجهات الأمنية لإتخاذ اللازم حيالها للقضاء على تلك الظاهرة.

و للإبلاغ الفورى عن هذه الحالات سواء للجهات الأمنية أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٧٥لشركة محافظات القناة او عن طريق الواتساب على الرقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ أو على صفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ضبط سارقي اغطية مطابق الصرف الصحي بالإسكندرية