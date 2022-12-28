حصاد منتخب مصر 2022 (2).. 45 لاعبا شاركوا فى 15 مباراة ومصطفى محمد يتصدر

خاض منتخب مصر 15 مباراة في عام 2022 قام خلالها المدربون الثلاثة الذين قادوا المنتخب، وهم: البرتغالي كارلوس كيروش وإيهاب جلال والبرتغالي روى فيتوريا، بإشراك 45 لاعبا، تصدرهم: مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي وشارك في 14 مباراة منها 12 مباراة أساسيا ومباراتين كبديل وغاب عن المباراة الودية أمام ليبيريا.

وشارك كل من عمر مرموش وأحمد سيد زيزو في 13 مباراة بواقع 12مباراة أساسيا ومباراة واحدة كبديل لعمر مرموش وثلاث مباريات أساسيا وعشر مباريات كبديل لأحمد سيد زيزو.

وشارك كل من محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في 12 مباراة حيث لعب محمد صلاح 12 مباراة أساسيا بينما شارك تريزيجيه في 5 مباريات أساسيا و7 مباريات كبديل.

محمد صلاح

وشارك كل من عمرو السولية وحمدي فتحي في 11 مباراة، ولعب السولية كل مبارياته أساسيا، بينما شارك حمدي فتحي في 7 مباريات أساسيا و4 مباريات كبديل.

وهناك ثلاثة لاعبين شارك كل منهم في 10 مباريات، وهم: محمد الشناوي ومحمد النني ومحمد عبد المنعم ولعب الشناوي والنني كل المباريات في التشكيل الأساسي بينما خاص محمد عبد المنعم 7 مباريات أساسيا وثلاث مباريات كبديل.

وشارك محمود حمدي الونش في 9 مباريات وكان أساسيا في كل المباريات.. وشارك في 8 مباريات كل من أحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي وأيمن أشرف وإمام عاشور وكان أحمد حجازي أساسيا في كل المباريات بينما لعب أحمد أبو الفتوح 7 مباريات أساسيا ومباراة واحدة كبديل ولعب أيمن أشرف 5 مباريات أساسيا وثلاث مباريات كبديل ولعب إمام عاشور 4 مباريات أساسيا و4 مباريات كبديل.

وشارك كل من عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر في 7 مباريات وخاض عمر جابر المباريات السبع أساسيا، بينما شارك عمر كمال عبد الواحد في 6 مباريات أساسيا ومباراة واحدة كبديل.

ولعب محمد أبوجبل 6 مباريات منها خمس مباريات أساسيا ومباراة واحدة كبديل.. وشارك ياسر إبراهيم في خمس مباريات منها 4 مباريات أساسيا ومباراة واحدة كبديل.. وشارك في 4 مباريات كل من محمد شريف ومهند لاشين ولعب محمد شريف المباريات الأربع كبديل، بينما لعب مهند لاشين مباراة واحدة أساسيا وثلاث مباريات كبديل.

محمد أبوجبل

وهناك 7 لاعبين شارك كل منهم في ثلاث مباريات، وهم: رمضان صبحي ومحمود علاء وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وطارق حامد ومحمود حمادة وأحمد حسن كوكا.. وهناك 8 لاعبين شارك كل منهم في مباراتين، وهم: أكرم توفيق وعبد الله السعيد ومروان حمدي ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدي أفشة وأحمد رفعت وأحمد عاطف وعلي جبر.

وأخيرا هناك 9 لاعبين شارك كل منهم في مباراة واحدة وهم محمد صبحي ورامي ربيعة وأحمد حمدي ومحمد إبراهيم وكريم فؤاد وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وأسامة جلال وحسين السيد .