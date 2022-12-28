فاركو يستضيف فيوتشر فى مباراة العودة للانتصارات ببطولة الدورى

يستضيف فاركو فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد الإسكندرية في الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

فاركو بقيادة إيهاب جلال يحتل المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من فوز واحد وخمسة تعادلات وثلاث هزائم وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع نقطتين فقط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع الداخلية وغزل المحلة والهزيمة أمام أسوان والاتحاد السكندري والأهلي ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم خاصة أن الأداء تحسن بشكل كبير بعد تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية.

ويعتمد إيهاب جلال على الثلاثي شكري نجيب وأحمد شريف وعمرو جمال في الخط الهجومي وخلفهم الثلاثي أحمد بحراوي ومحمود حمادة وكينجسلي سوكاري.

في المقابل يحتل فيوتشر بقيادة على ماهر المركز الرابع برصيد 19 نقطة من خمسة انتصارات و4 تعادلات وسجل 8 أهداف ودخل مرماه هدفان فقط لكنه حقق فوزا واحدا في أخر 4 مباريات على غزل المحلة وتعادل مع الإسماعيلي والأهلي وطلائع الجيش ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 22 واحتلال المركز الثاني مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي.

علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر لديه 24 لاعبا جاهزين للمباراة سيختار منهم 20 لاعبا في القائمة، وهم: محمود جنش ومحمود حمدي ومحمد طارق ومحمود مرعي وعلي الفيل ومحمود رزق ومحمود شعبان وباسم علي وجوزيف جوناثان وعمر كمال عبد الواحد وطارق طه وعلي زعزع وعبد الله ياسين وغنام محمد ومهند لاشين وهشام حافظ وكريم نيدفيد وأيمن الصفاقسي ومحمد رضا ومصطفى البدري وعبد الكبير الوادي وعمر السعيد ومروان محسن وحاجي باري.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده أحمد صلاح وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.