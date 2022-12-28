طلائع الجيش يواجه حرس الحدود فى مباراة مواصلة الصحوة

يحل حرس الحدود ضيفا على فريق طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

الفريقان يخوضان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحسن نتائجهما في المباريات الأخيرة لذلك لايرغب أحدهما في العودة للهزائم من جديد.

طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين و4 هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 14 هدفا وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على المصري والبنك الأهلي والتعادل مع فيوتشر والهزيمة أمام غزل المحلة ويسعى الفريق لمواصلة عروضه القوية بعد نجاح الجهاز الفني في الوصول للتوليفة الأفضل خاصة في خطى الوسط والهجوم بوجود عبد الرحمن اسامة وإسلام محارب وأحمد سمير وكريم طارق وخالد قمر .

على الجانب الأخر يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز الأخير برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وخمس هزائم وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر ثلاث مباريات حيث تعادل مع المصري وخسر أمام الزمالك ثم نجح في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على انبي ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية للابتعاد عن المركز الأخير وينوى أحمد أيوب الاعتماد على نفس التشكيل الذي حقق الفوز على انبي للمحافظة على التفاهم والانسجام بين اللاعبين ومع ذلك طالب أأحمد أيوب لاعبيه بالحذر من ارتكاب الأخطاء الدفاعية التي أضاعت على الفريق عددا كبيرا من النقاط منذ بداية الموسم وبالتأكيد الفوز على انبي أعاد الثقة للاعبين ومنحهم دفعة معنوية سيكون لها تأثير إيجابي على أداءهم في مباراة اليوم .

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده رمضان هنداوي وإبراهيم السوداني ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.