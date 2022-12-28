الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. دكرنس يواجه أبوقير للأسمدة وكفر الشيخ يستضيف الأوليمبى فى المجموعة الثالثة

المنصورة تعادل في
المنصورة تعادل في مباراته الأخيرة مع نبروه

تقام اليوم 8 مباريات في الأسبوع الثاني عشر للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني أهمها مباراة القمة بين دكرنس أبوقير للأسمدة حيث يتصدر دكرنس بقيادة سعيد صبحي جدول المجموعة برصيد 20 نقطة ويحتل أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين المركز الثالث برصيد 19 نقطة  لذلك تعتبر المباراة  بست نقاط في صراع المقدمة.

 

ويستضيف كفر الشيخ الثاني برصيد 20 نقطة بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق فريق الأوليمبي الثالث عشر برصيد 11 نقطة بقيادة شريف الخشاب ولم يحقق الأوليمبي الفوز في أخر 9 مباريات وجمع منها خمس نقاط فقط لكن فوزه اليوم يعني تقليص الفارق مع كفر الشيخ الى 6 نقاط وبالتالي عودة الأمل في المنافسة على دخول المربع الذهبي.

 

ويحل بلدية المحلة الرابع برصيد 18 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف ضيفا على فريق نبروه الثامن برصيد 16 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني في مباراة يسعى خلالها الفريقان للعودة للانتصارات بعد هزيمة البلدية أمام الجمهورية شبين وتعادل نبروه مع المنصورة في الجولة الماضية.

 

ويستضيف المجد السكندري الثاني عشر برصيد 12 نقطة بقيادة إبراهيم سعيد فريق المنصورة الخامس برصيد 18  نقطة بقيادة أحمد ساري ولم يحقق المنصورة سوى فوزا واحدا في أخر 7 مباريات.

   

ويسعى طنطا السادس برصيد 16 نقطة بقيادة عمرو انور لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف بايونيرز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بقيادة حسن كفتة ..ويستضيف الجمهورية شبين السابع برصيد 16 نقطة بقيادة عصام شعبان فريق المصري بالسلوم الأخير برصيد 4 نقاط.

 

ويستضيف بروكسي التاسع برصيد 15 نقطة بقيادة محمد حامد فريق سبورتنح العاشر برصيد 14 نقطة بقيادة أحمد فاروق ..ويحل  الحمام الرابع عشر برصيد 10 نقاط ضيفا على هلال مطروح الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

دوري القسم الثاني دكرنس أبوقير للأسمدة كفر الشيخ فريق الأوليمبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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