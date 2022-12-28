خبيرة اقتصادية: مصر مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للطاقة

أوضحت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، قائلة: "إن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام عالمي بالغ الأهمية، ولذلك بات حاضرًا في كل تصريحات الوكالات والقادة والمتخصصين في شأن الطاقة".

وأضافت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة المصرية لم تكن بمعزل عن العالم بمقوماتها وإرادتها السياسية، لافتة إلى أن الدولة المصرية أعدت نفسها منذ وضعت استراتيجيتها الوطنية للتحول الطاقي 2035م، بحيث يكون لديها مزيج من الطاقة المتجددة يبلغ 42%.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أنه بناءً على ذلك فقد انضم الهيدروجين الأخضر إلى زملائه من طاقة الرياح، والطاقة المتجددة، في أسرة الطاقة المتجددة.

وأكدت أن مصر مؤهلة بكل إمكانياتها لأن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، وهي الممر الآمن الوحيد لعبور الطاقة، وتكون ممرًا أخضر لوصول الطاقة إلى القارة الأوروبية.

وأشارت إلى أن امتلاك مصر لمصادر الطاقة المتجددة يأتي من عوامل مهمة جدًا، هي التي ساعدت مصر على تبوء هذه المكانة، وأنها تقود الريادة في المنطقة، سواء العربية أو شمال أفريقيا.